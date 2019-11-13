Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'dan Başkan Beyoğlu'na Ziyaret

13.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:30

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır'da ilk kez düzenlenecek ümit, genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.



Diyarbakır, ilk kez ulusal seviyede bir Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda 1999 ile 2004 yılları arasında doğan sporcular mücadele edecek. 14 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek müsabakalar öncesinde kentte hazırlıklar devam ediyor. 2 bine yakın sporcunun mücadele edeceği şampiyona öncesinde kente gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi ve müsabakaları izlemeye davet etti.



Ziyaretin sonunda Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan'a Diyarbakır'ı simgeleyen fincan takımı hediye eden Başkan Beyoğlu, "Bağlar Belediyespor'umuzun sporcuları da bu şampiyonada mücadele edecek. Böyle bir şampiyonanın kentimizde olmasını önemsiyoruz, her türlü desteği sağlayacağız. Diyarbakır'ımızın böyle güzel organizasyonlarla anılmasını istiyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA