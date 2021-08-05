Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yenen Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi

Karate erkekler kumite 67 kg'da Eray Şamdan, A Grubu dördüncü maçında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 2 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi. Yarı finale yükselen Eray, böylece olimpiyat madalyasını garantiledi

Karate erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.Japon Naoto Sago'yu 2-1 yenen Eray, zorlu gruptan çıkmayı başardı.

"RAKİBİM ZORDU"

Madalyayı garantileyen Eray, "Çok mutluyum çünkü çok zorlu bir gruptan çıktım. Japon sporcuyla maçım çok kritikti. Garanti puanlar almaya çalıştım. Beni ve takımımızı destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

YARI FİNALDE ÜRDÜNLÜ

Milli karatecimiz Eray Şamdan, yarı finalde Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile TSİ 14.13'te karşı karşıya gelecek.