Karate dünyasından Türkiye'ye tam not
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Karate dünyasından Türkiye'ye tam not

15.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:23
Karate dünyasından Türkiye'ye tam not

Pandemi sonrası karatede düzenlenen ilk turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye başarılı organizasyonla övgü aldı.

Pandemi sonrası karatede düzenlenen ilk turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye başarılı organizasyonla övgü aldı. Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a teşekkür etti.

Karatede pandemi sonrası ilk organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye otoritelerden tam not aldı. 72 ülkeden 584 sporcunun katılımıyla düzenlenen Karate 1 Premier Lig sorunsuz bir şekilde sona ererken, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Türkiye'ye başarılı ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti.

Esat Delihasan: "WKF tam not verdi"

Karate 1 Premier Lig ve öncesindeki WKF Hakem Semineri'ni hiçbir aksaklık yaşamadan ve 'koronavirüs' tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten TKF Başkanı Esat Delihasan, "WKF, sezonun ilk organizasyonunu birçok aday ülke arasından Türkiye'ye verdi. Biz de onların güvenini boşa çıkarmadık ve kusursuz bir turnuva organize ettik. Organizasyonu başından sonuna kadar takip eden Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos dün finaller sonrası bize teşekkür etti" diye konuştu.

Karate 1 Premier Lig'in İstanbul etabını üç altın, dört gümüş ve üç bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladıklarını vurgulayan Esat Delihasan, karatecilerin form durumunun kendilerini Mayıs ayındaki Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi mutlu ettiğini söyledi.

Delihasan, finalleri yerinde takip eden Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi'ye teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Karate 1 Premier Lig organizasyonunda toplam 10 madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde eden milli karateciler için tebrik mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, "İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım klasmanında şampiyon olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Karate dünyasından Türkiye'ye tam not
Karate dünyasından Türkiye'ye tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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