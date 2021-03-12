Karate 1 Premier League'de 5 milli sporcu finalde
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Karate 1 Premier League'de 5 milli sporcu finalde

12.03.2021 23:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:29
Karate 1 Premier League'de 5 milli sporcu finalde

WOW Convention Center'da başlayan Karate 1 Premier League'in İstanbul etabının ilk gününde karateci beş kategoride finale yükseldi.

WOW Convention Center'da başlayan Karate 1 Premier League'in İstanbul etabının ilk gününde karateci beş kategoride finale yükseldi. Pazar günü üç karateci de bronz madalya maçına çıkacak.

'Karatenin Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirilen Karate 1 Premier League'de sezon İstanbul'da başladı. Yeşilköy'deki WOW Convention Center'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde tatamide Türkiye fırtınası esti. İlk gün yedi kategorinin beşinde Türk sporcular finale çıkarken, üç karateci de bronz madalya maçı yapma şansı yakaladı.

Sabah seansında finale yükselen Erkek Kata Milli Takımı, Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan'ın ardından beşinci final 67 kiloda Burak Uygur'la geldi. İlk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Kolombiyalı Juan Harvey Caicedo'yu 5-0 yenen Uygur, üçüncü turda Macar Yves Martial Tadissi ile 2-2 berabere kalmasına rağmen ilk puan avantajıyla rakibine üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Polonyalı Milosz Sabiecki'yi 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci yarı finalde Belaruslu Deivid Nhuyen'i 1-0 yenerek altın madalya için mücadele etme hakkı yakaladı.

Erman Eltemur, Aghayev'i devirdi

Erkekler kumite 75 kilo çeyrek finalinde 'karatenin yaşayan efsanesi' olarak kabul edilen Rafael Aghayev'i 4-1 yenerek en müthiş galibiyetlerinden birine imza atan Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan Luigi Busa'ya 1-0 kaybederek altın madalya şansını kaybetti. Erman Eltemur'un yanısıra 55 kiloda Tuba Yenen de Pazar günü üçüncülük maçına çıkacak.

Karate 1 Premier League İstanbul'da yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, erkekler kumite 84, +84, kadınlar kumite 61, 68 ve +68 kg kategori maçları yapılacak. - İSTANBUL

Karate 1 Premier League'de 5 milli sporcu finalde
Karate 1 Premier League'de 5 milli sporcu finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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