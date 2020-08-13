Karataş Sosyal Tesisi inşaatı sürüyor Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Karataş Sosyal Tesisi inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Karataş Sosyal Tesisi inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Başkan Bulut, Karataş bölgesinde yapımına devam edilen çok amaçlı sosyal tesiste çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek, " 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Karataş Sosyal Tesisi içerisinde kurs merkezi,taziye evi,fitness ve spor salonu,açık ve kapalı otopark ve çok amaçlı salonlar mevcuttur. Bu önemli proje ile Karataş halkının iyi ve kötü günlerinde daha rahat bir şekilde bir araya gelmelerini, sevinçlerini ve üzüntülerini birlikte paylaşmalarını sağlayacaktır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA