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Karar resmiyet kazandı! Roman Abramovich, Chelsea'yi satılığa çıkardı

Haberler.com - Spor
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Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırılarının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldı. Abramovich yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından spor dünyasında dengeler değişmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla yönetimi devrettiğini belirten Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldığını duyurdu.

Karar resmiyet kazandı! Roman Abramovich, Chelsea'yi satılığa çıkardı

"KULÜBÜ SATMA KARARI ALDIM"

Rus milyarder yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Premier Lig, Chelsea, Spor, Haberler

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