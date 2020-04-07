Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kyle Walker, karantina günlerinde evinde düzenlediği cinsel ilişki partisi nedeniyle tepki çekmişti. Kyle Walker, şimdi de bir başka olayla gündem oldu. Kyle Walker'ın geçtiğimiz günlerde online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Kyle Walker, karantina günlerinde en çok konuşulan futbolculardan biri olmayı başardı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle alınan karantina kuralını evinde düzenlediği cinsel ilişki partisi ile delen Walker, ertesi gün "Evde kal" çağrısı yaparak gündeme oturmuştu.

Kulüpten sosyal mesafe ve karantina kurallarını deldiği için ceza alması beklenen Kyle Walker'ın, geçtiğimiz günlerde de online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı.

3 FUTBOLCU DAHA KATILDI

Rap şarkıcısı Tory Lanez'in sosyal medya hesabında açtığı striptiz kanalına giriş yaptığı görünen Kyle Walker'a diğer Premier Lig futbolcularıMarcus Rashford, Jadon Sancho ve Raheem Sterling de katıldı.

Konu ile ilgili The Sun'a konuşan bir kaynak "İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in ve futbolcuların kulüplerindeki teknik adamların, yıldız isimlerin böyle ucuz şovlara katılmasını pek iyi karşılayacaklarını sanmıyorum. Ancak bir açıdan bakıldığında da futbolcular en azından izolasyon kuralına uyuyorlar" dedi.

Walker'ın, online striptiz kanalına katıldığında histerik gülüş emojisi kullandığı gözlendi. Kanala giren bir başka isim olan Jordan Sancho'nun ise "Kazanmak" yazdığı görüldü.

MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANDI

Kyle Walker'ın üst üste gelen skandalları sonrası İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate'in 28 yaşındaki futbolcuya milli takım kapılarını kapattığı ve kadroya bir daha çağırmayacağı öğrenildi.

Alexander-Arnold ve Kieran Trippier'a öncelik veren Southgate'in, yaşanan olaylar sonrası Walker'ı tamamen sildiği belirtildi.

GECEYE KATILAN ESKORT OLAY GECESİNİ ANLATTI

Kyle Walker'ın düzenlediği cinsel ilişki partisine katılan eskortlardan Louise McNamara, olay gecesini anlatmıştı. Walker'ın evine gece 22:30 gibi gittiğini belirten Louise McNamara, evde bir kadının daha olduğunu, daha sonrasında da Walker'ın bir arkadaşının daha geldiğini söylemişti. Evde üç saat kaldıklarını belirten McNamara "O anda kim olduğunu bilmiyordum. Ancak birkaç fotoğrafını çekmiştim. Futbolcu olduğunu sonradan öğrendim" ifadelerini kullanmıştı.

McNamara, yıldız futbolcunun ertesi gün 'Evde kal' çağrısı yaptığını görünce çok şaşırdığını belirtmişti.