Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı
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Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı

26.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:02

Portekizli Cristiano Ronaldo, üst üste 3 kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından girdiği bireysel karantina kurallarını ihlal etti. İtalya Spor Bakanı, Juventus'lu yıldızın milli arada Portekiz'den İtalya'ya giderken gereken protokollerini uygulamadığını söyledi. Savcı da golcü oyuncuyla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz milli takımı kampına katılan ve corona virüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evinde karantinaya girdi. Juventus oyuncusu, iyileşmeden ülkesinden İtalya'ya gidince covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile gündeme geldi.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Rai Radio'ya verdiği demeçte Ronaldo'nun kurallara saygı duymadığını söyledi. Spadafora, "Cristiano protokollere saydı duymadı. Federal Savcı Ofisi, kanıtlara dayanarak soruşturma başlattı" dedi ve kimsenin protokollerden muaf olmadığını aktardı.

RONALDO SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ronaldo ise İtalya Spor Bakanı'nın söylediklerini reddetti. 35 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "Ben hep evdeyim. Şimdi güneş banyosu yapıyorum ve günlerin geçmesini bekliyorum. Kurallara saygılıyım, hepsine uydum. Söylenenler yalan" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"İtalya'ya hava ambulansı ile döndüm" diyen yıldız oyuncu, "kimse ile iletişim kurmadım, Turin'de bile. Ailem evin başka bir katında, herhangi bir etkileşimde bulunmuyoruz" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci defa pozitif yıldı. Portekizli yıldız, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı kaçırma ihtimali bulunuyor. Siyah beyazlı ekibin temsilcileri, hücum oyuncusunun Katalan ekibi ile oynanacak mücadelede yer alması için UEFA yetkilileri ile görüşüyor.

Karantina kurallarını ihlal eden Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruşturma başlatıldı

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