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Karamehmet, devlerle yarışa giriyor

Mehmet Emin Karamehmet'in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet'in denizcilik şirketi Advantage Tankers, 80 milyon dolar yatırımla filoya Çin yapımı iki dev tanker ekledi.

06.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:18
Karamehmet, devlerle yarışa giriyor

'in kızı Gülsün 'in şirketi Advantage Tankers, 80 milyon dolar yatırımla filoya Çin yapımı iki dev tanker ekledi. Şirket böylece, tankerde en büyük segmentlerden olan VLCC pazarına giriş yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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