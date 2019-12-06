Karamehmet, devlerle yarışa giriyor

06.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:18

Mehmet Emin Karamehmet'in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet'in denizcilik şirketi Advantage Tankers, 80 milyon dolar yatırımla filoya Çin yapımı iki dev tanker ekledi. Şirket böylece, tankerde en büyük segmentlerden olan VLCC pazarına giriş yaptı.