Karaman'da judoculara malzeme yardımı

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi Judo takımını ziyaret ederek spor malzemesi dağıtım programına katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve İl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı program öncesinde judo takımının antrenmanlarını bir süre takip eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir süre sohbet ettiği başarılı sporculara ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancını belirterek başarılar diledi.

Malzeme desteği verilen judo takımı sporcuları da Vali Işık'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Karaman'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonalarda temsil ettikleri ay yıldızlı bayrağı dalgalandırabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İl özel idaresi tarafından gerçekleştirilen malzeme dağıtımının ardından sporculara baklava ikram eden Vali Işık, programın sonunda çok amaçlı spor salonunun yanında yapılan kaykay pistinde incelemelerde bulundu. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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