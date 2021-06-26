Karalar: "Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karalar: "Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz"

Karalar: 'Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" dedi.

Başkan Karalar, Tufanbeyli ilçesinde iki gün boyunca vatandaşlarla buluştu, içme suyu tesisinin temelini attı. Bürokratlarla birlikte Tufanbeyli'de incelemelerde bulunan Karalar, şu ana kadar ilçede yapılanları ve yapımı süren hizmetleri şöyle sıraladı:

"51 bin metre içme suyu hattı, 10 bin dönüm araziyi sulayabilecek 1280 metre sulama sistemi, 6 bin 923 ton asfalt, 40 dönüm mesire alanı, 6 bin 500 metrekare park, 3 su deposu, 6 mezarlık yenileme, 10 km sathi kaplama, taziye evi."

Başkan Zeydan Karalar, mezarlıklara çit, sundurma, musalla taşı yaptıklarını söyleyerek, "Köy yollarının yarısını ya yeniden yaptık, ya da düzelttik. 4 grup köy yolunda çalışmalarımız başladı. 3 taziye evi yaptık ve yenilerini inşa edeceğiz. 3 mesire yeri ve parklar yaptık. Okullarımızda parklar yapacağız. İçme suyu hatları, su depoları yapıyoruz. Tarım alanı sulama sistemleri hayata geçiriliyor. 2047 yılı nüfusu hesap edilerek 51 km'lik su isale hattının temelini atıyoruz. İlçede 40 km asbestli, yani kanserojen etkisi olan boru değişecek. 1500 abonenin bağlantıları değişecek. Tüm bunlar KDV dahil yaklaşık 24 milyon lira tutuyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle birlikte Tufanbeyli'ye harcayacağımız para 100 milyon lirayı geçecek. 20 oy aldığımız köy de var, 380 oy aldığımız köy de var. Adana ölçeğinde aldığımız oy düşünüldüğünde, bizim Tufanbeyli'ye hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmadığımız görülür. Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" diye konuştu.

"40-50 yıllık sorunları çözüyoruz"

Tufanbeyli'deki Şar Ören Yeri'nin tanıtımı için de harekete geçtiklerini ve bölgeye turist getirmek için girişimlerin sürdüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bizim yönetim biçimimiz başkalarına benzemez. Biz ASKİ'yi zarar eden bir kurumken, 8,5 ayda 145 milyon lira artı değer üretir hale getirdik. İşte bu paralar sizlere, halkımıza hizmet için kullanılıyor. Yoksa Tufanbeyli'nin tarihinde görmediği hizmetleri nasıl gerçekleştirecektik? İhalelerde kırımlar yüzde birken, şimdi yüzde 30-35 seviyesinde yapılıyor. Yönetim anlayışımızdaki farklılık da halkımıza hizmet olarak dönüyor. Kullandığımız para halkın parası. Onu iyi korumak ve hizmete dönüştürmek zorundayız. Adana'nın dört bir yanında sorunlar birikmiş ve çözüm yolları aranmamış. Biz 40-50 yıllık sorunları çözüyoruz" diye konuştu.

Karalar, geliri çok düşük aileler için daha önce Seyhan Belediyesinde gerçekleştirdikleri halk kart uygulamasını, Tufanbeyli'de de hayata geçireceklerini açıklayarak, halk kart ile yiyecek ve temizlik malzemesi alınabileceğini kaydetti. - ADANA

Karalar: 'Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz'
Karalar: 'Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz'
Karalar: 'Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karalar: "Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:07:02. #1.15#

title