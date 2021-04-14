Fatih Karagümrük'te 6 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
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Fatih Karagümrük'te 6 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük'te 6 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği bildirildi.Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia koronavirüse yakalanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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