Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibine 3 puanı gatiren golleri 15 ve 25'te Alssane Ndao kaydetti.
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı. 15. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle öne geçen Fatih Karagümrük'e 20'de Yassine Meriah yanıt verdi. 25. dakikada tekrar sahne alan Alassane Ndao takımına galibiyeti getirdi.
Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki Senegalli yıldızı Alassane Ndao, ligde 3 gol ve 2 asistlik performans yakaladı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Çaykur Rizespor'da uzatmalarda Tunay'ın ceza sahasına ortasında Meriah'ın kafayla verdiği pasta Emir topu ağlara gönderdi; ancak hakem, Meriah'ın topa yükselirken Fatih'e faul yaptığını belirtti.
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puanda kaldı ve son 3 maçından galibiyet çıkaramadı
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.