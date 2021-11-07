Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi - Haberler Spor
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Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi

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Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'le deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera, ilk yarıda sakatlık sebebiyle oyunun durduğu dakikalarda sahanın ortasına kadar gelerek arkadaşlarına taktik verdi.

Galatasaray kritik Karagümrük deplasmanın ilk yarıda istediklerini sahaya koyamadı. Sarı-kırmızılılarda deneyimli kaleci Fernando Muslera, arkadaşlarına taktik verdiği anlar dikkat çekti.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN MİNİ TOPLANTI

Fernando Muslera, 23. dakikada sakatlık sebebiyle duran oyunda sahanın ortasına kadar gelerek Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'na taktik verdi. Yıldız futbolcuların mini toplantısına ait görüntüler dikkat çekti.

Karagümrük maçında dikkat çeken görüntü! Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına kadar geldi

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