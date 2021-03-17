Karagümrük - Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
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Karagümrük - Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

17.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Karagümrük - Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 29. haftasında 19 Mart Cuma günü İstanbul Olimpiyat Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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