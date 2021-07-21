Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak
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Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de iddiasını gösteren Fatih Karagümrük, Nijeryalı yıldız forvet Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı. Adı her transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 28 yaşındaki başarılı forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Süper Lig'e yıldız yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü forvet Balotelli'yi kadroya katan Adana Demir'in ardından Karagümrük de buna yakın bir transfer yaptı. Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de etkili işler yapan ve önemli transferlere imza atan Karagümrük, bu sezon da Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.

TERCİHİ FARKLI OLDU

Transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın almak için çok uğraştığı ancak bir türlü Türkiye'ye getirilemeyen Musa, Karagümrük için Süper Lig'de top koşturacak. 28 yaşındaki forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Alacağı ücretin 1.5 milyon euro seviyelerinde olduğu konuşuluyor.

Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan yıldız oyuncu Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak

DEVLERDE FORMA GİYDİ

Hollanda'da Venlo ile çıkış yapan Musa, 2012'de 5 milyon euroya CSKA Moskova'ya tranfer oldu. 2016'da 19,5 milyon euroya İngiliz ekibi Leicester'ın yolunu tuttu. 2018'de Arap ekibi Nasr'a 16 milyon euro bedelle transferi gerçekleşti. Ve şu anda da boşta. Asıl mevkisi sol forvet olan Musa, sağ kanat ve santrforda da görev yapıyor.

Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak
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Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve G.Saray'ı peşinden koşturan Ahmed Musa'yla sözleşme imzalayacak - Haberler Spor
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