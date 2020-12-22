Karagümrük, 2021'e yine farklı bir statta başlıyor
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Karagümrük, 2021'e yine farklı bir statta başlıyor

22.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:46
Karagümrük, 2021'e yine farklı bir statta başlıyor

Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra çıkan Karagümrük, geride kalan maçlarda gösterdiği performansla alkış alırken, imkansızlıklar ise her hafta söylenmesine rağmen karşılık bulmuyor.

Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra çıkan Karagümrük, geride kalan maçlarda gösterdiği performansla alkış alırken, imkansızlıklar ise her hafta söylenmesine rağmen karşılık bulmuyor. 2020 yılında 5 farklı statta rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlılar, 2021'in açılışını ise Vodafone Park'ta yapacak ve 6. farklı statta ev sahibi olacak.

Ligin 'göçebe' ekibi Karagümrük, imkansızlıklara karşın geride kalan 13 haftada 20 puan toplayarak 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Ligde tesisi olmayan tek takımın durumundaki kırmızı-siyahlılar, Vefa Stadı'nda oynamasına izin verilmediği için her hafta farklı bir stat arayışına giriyor. Başkan Süleyman Hurma'nın, "Her hafta stat dilenmekten onurum kırıldı" sözleri kamuoyunda dikkat çekerken, kırmızı-siyahlı ekibin antrenman sahasının olmaması da idmanların beklenenin altında kalmasına neden oluyor. Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasına her gün ücret ödeyerek antrenman yapan Karagümrük, başka takımların da burada idman yapması sebebiyle, saha çizgilerini dilediği gibi çizemiyor, sahayı antrenmana uygun hale getiremiyor.

BOY GÖSTERMEDİĞİ 2 STAT KALACAK

2020 yılında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, iç sahada boy gösterdiği 17 maçta 10 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Süper Lig'de 7 lig maçını iç sahada oynayan kırmızı-siyahlılar; Olimpiyat Stadı, Ülker Stadyumu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda rakiplerini konuk etti. Karagümrük, kupa maçlarında ise Vefa Stadı'nda boy gösterdi. 2020 yılında 5 farklı statta rakiplerini ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, 2021 yılına ise farklı bir statta 'merhaba' diyecek. 3 Ocak 2021 Pazar günü, yeni yılın ilk maçında Trabzonspor'u konuk edecek olan Karagümrük, rakibiyle Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçının oynanmasıyla birlikte bu sezon Karagümrük'ün ev sahibi olarak İstanbul'da sahaya çıkmadığı 2 stat kalacak. Süper Lig maçlarının oynandığı ve TFF'nin izin verdiği hemen hemen bütün statlarda rakiplerini ağırlayan Karagümrük, bu sezon yalnızca Türk Telekom Stadı ve Başakşehir Stadı'nda ev sahipliği yapmamış olacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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