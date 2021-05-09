Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı
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Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı

İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - Haberler | Spor

- Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.

- Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı

KARABÜK - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a 36-41 mağlup olurken Trabzon ekibi Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini kolbastı ile yaşadı.

THF Erkekler 1. Lig'in son haftasında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda saat 13.00'te Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 15-22 geride kapattığı mücadeleyi 36-41'lik skorla kaybetti.

THF Erkekler 1.Lig'in ilk sırasında yer alan Eskişehir Orman SK ve ikinci sırada yer alan Yeni Mamak GSK'nın ardından ligi üçüncü sırada bitiren Trabzon Büyükşehir Belediyespor Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmanın sonunda takımlar birbirini tebrik etmesinin ardından kalabalık bir kafile ile Karabük'e gelen Trabzon temsilcisi şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor önce tezahüratlarla eğlenirken sonrasında kolbastı oynadı. Kutlamalar kendi kulüplerinin düzenlediği madalya ve kupa seremonisi ile devam ederken şampiyonluk fotoğrafı çekilmek ile son buldu.

Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı
Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı
Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı
Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı
Karadeniz ekibi Erkekler Hentbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kolbastı ile kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ

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