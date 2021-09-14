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Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu Balıkçı tekneleri Akçakoca'ya kamp kurdu Akçakoca'da denize açılan gırgır balıkçıları, kasalarca palamutla balıkçı barınaklarına geri döndü.

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Balıkçı tekneleri Akçakoca'ya kamp kurdu

DÜZCE - Akçakoca'da denize açılan gırgır balıkçıları, kasalarca palamutla balıkçı barınaklarına geri döndü.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı. Karadeniz'in ilerinden gelen gırgırlar Akçakoca balıkçı barınağı ve çevresine kamp kurdu. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz'in sularında avlanmaya çıkan balıkçılardan bazları kasalar dolusu palamutla balıkçı barınağına döndü. Kamyonlara yüklenen palamutlar sofraları süslemek için Anadolu'ya sevk edildi. 3 gündür balık avlamaya başladıklarını ifade eden Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, özellikle hamsi balığında bolluk yaşanacağını söyledi. Havaların soğumasıyla birlikte balık avlanmasının bollaşacağını ifade eden Karakaş, "Palamut o kadar çok olmayacak ancak hamsi bol olacak gibi görünüyor" dedi.

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu

Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu
İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Ekonomi Haberleri
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Haber: Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu - Haberler Ekonomi
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