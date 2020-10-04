Karadeniz'de palamut bolluğu
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Karadeniz'de palamut bolluğu

04.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:33
Karadeniz'de palamut bolluğu

Ordu'da denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla limanlara döndü.

Ordu'da denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla limanlara döndü.

Av sezonun başlamasının ardından bir ayı geride bırakan Karadenizli balıkçıların yüzünü palamut güldürdü.

Hava şartlarının da iyi gitmesiyle her gün denize açılarak mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.

Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, av sezonunun genel anlamda iyi geçtiğini söyledi.

Özellikle palamutta geçen sezona oranla bolluk yaşandığına işaret eden Aydemir, "Geçtiğimiz sezon birçok vatandaş siftah dahi yapamadan sezon kapanmıştı. Ancak bu sezon palamut hem bizim hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor." dedi.

Aytekin, palamudun tanesinin büyüklüğüne göre 5 ile 10 lira arasında değişen fiyattan satışa sunulduğunu belirterek, bolluğun bir süre daha bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Aydemir, palamudun yanı sıra mezgit ve istavritin de avlandığını ancak bu çeşitlerde avın, istenilen düzeyde olmadığını kaydetti.

Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk ise tezgahlarının palamutla şenlendiğini söyledi.

Her gün vatandaşlara taze palamut satmanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Acartürk, palamuda ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Acartürk, palamut fiyatının ilerleyen günlerde daha da ucuzlayacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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