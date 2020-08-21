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Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da bu gelişme sonrası yaptığı paylaşımda "Milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum" dedi.

21.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:03

Milyonların merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulduğunun açıklamasından sonra İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaparak "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FATİH GEMİSİNİN MÜRETTEBATINA DA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu şunları söyledi; "Bulunan doğal gaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum."

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

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