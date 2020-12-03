Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu
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Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu

03.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:28
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan 8 kilogramlık levrek, 1040 liraya alıcısını bekliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan 8 kilogramlık levrek, 1040 liraya alıcısını bekliyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabah denize açılan kıyı balıkçılarının ağına 1 metre uzunluğunda, 8 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü.

Balığa meraklı gözlerle bakan vatandaşlar, bölgede bu büyüklükte levreği her zaman tezgahta görmenin zor olduğunu söyledi.

Balıkçı Vedat Kalmaz tarafından 1040 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor.

Kalmaz, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini, balığın kilogramı 130 liradan satışa sunulduğunu ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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