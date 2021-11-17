Karadağ maçında eleştirilerin odağına oturmuştu! Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
2022 Dünya Kupası Elemeleri son maçında Karadağ'ı yenen A Milli Takım, grubunu 2. sırada bitirerek Katar'da düzenlenecek dev turnuva için play-off oynamaya hak kazandı. Kritik karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'ın ortaya koyduğu performans eleştirilmişti. Deneyimli golcü, Karadağ maçında 21. kez A Milli Takım formasıyla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı ve 9. sıraya yükseldi.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Grubun son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup eden Ay-Yıldızlı ekipte Burak Yılmaz'ın performansı tartışma yaratmıştı.
RIZA ÇALIMBAY'I GERİDE BIRAKTI
Karadağ maçına ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz tarihe geçti. Tecrübeli isim, milli takımda kaptan olarak 21. maçına çıkarak Rıza Çalımbay'ı geride bıraktı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi almak için play-off oynamaya hak kazandı.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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