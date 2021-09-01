Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
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Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. 90+7. dakikada yediğimiz gol sonrası Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş'e büyük tepki vardı. Tribünler "Şenol Güneş istifa" tezahüratıyla inledi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'la karşılaştı. 2-0'lık üstünlüğü bulduktan sonra tempoyu düşüren A Milli Takım, 2 farklı öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise tribünlerde tepki Şenol Güneş'e yönelik tepki vardı.

2 FARKLI ÜSTÜNLÜK KORUNAMAYINCA TRİBÜNLERDEN TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Henüz maçın 9. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle 1-0'ı yakalayan A Milli Takım, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'yla farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan itibaren temposu yavaş yavaş düşen Ay-Yıldızlılar, bunun bedelini ağır ödedi. 40. dakikada Marusic'le farkı 1'e indiren Karadağ, 90+7. dakikada Radunovic'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edildi. Tribünler hepbir ağızdan "Şenol Güneş istifa" tezahüratıyla inledi.

Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı
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Ali Gülhan
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Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı - Haberler Spor
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