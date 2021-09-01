Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. 90+7. dakikada yediğimiz gol sonrası Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş'e büyük tepki vardı. Tribünler "Şenol Güneş istifa" tezahüratıyla inledi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'la karşılaştı. 2-0'lık üstünlüğü bulduktan sonra tempoyu düşüren A Milli Takım, 2 farklı öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonunda ise tribünlerde tepki Şenol Güneş'e yönelik tepki vardı.

2 FARKLI ÜSTÜNLÜK KORUNAMAYINCA TRİBÜNLERDEN TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Henüz maçın 9. dakikasında Cengiz Ünder'in golüyle 1-0'ı yakalayan A Milli Takım, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'yla farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikadan itibaren temposu yavaş yavaş düşen Ay-Yıldızlılar, bunun bedelini ağır ödedi. 40. dakikada Marusic'le farkı 1'e indiren Karadağ, 90+7. dakikada Radunovic'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edildi. Tribünler hepbir ağızdan "Şenol Güneş istifa" tezahüratıyla inledi.