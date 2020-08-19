Karacabey Belediyespor heyeti ziyaretlerini sürdürüyor TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta elde ettiği şampiyonluk ile 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı ziyaret etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta elde ettiği şampiyonluk ile 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker ile Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Heyet ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Başkan Özkan, takıma verdiği desteklerden dolayı Aktaş'a teşekkür etti. Özkan, Bursa'nın bir spor şehri olduğunu belirterek, "Başkanımız zaten maçlarımızı yakından takip ediyor. Her maç sonrası kritik yapıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da başkanımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.

Özkan, spora büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, 2'nci Lig'de de takımı hep birlikte şampiyonluk yolunda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.KARACABEY BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI ÜLKER: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZKaracabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker de kendilerine gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkürlerini iletti. Ülker, "Mücadelemize 2'nci Lig'de de aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da başkanımızın desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aktaş ise Karacabey'de sporun her alanında gösterilen başarıyı takdir ettiklerini kaydetti. Aktaş, sporun oldukça önemli olduğunu dile getirerek, "Karacabey Belediyespor Bursamızı bu şampiyonlukla gururlandırdı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza desteğimiz sürecek" dedi.

Heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ardından AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı da ziyaret etti. Ziyarette Salman, Karacabeylileri spordaki başarılarından dolayı tebrik ederek, gelecek sezonda da başarılı bir mücadele için yönetime başarılar diledi. Ziyaretlerde başkan İsmail Ülker, Aktaş ve Salman'a isimlerinin yazılı olduğu Karacabey Belediyespor forması hediye etti.

Kaynak: DHA