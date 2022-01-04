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Karacabey Belediyespor'da Tahsin Tam dönemi

Karacabey Belediyespor'da Tahsin Tam dönemi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Tahsin Tam getirildi.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Tahsin Tam getirildi.

Düzenlenen imza törenine Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek ile Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan katıldı. Tahsin Tam düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Tahsin Tam ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.Vakıfköy'den yetişen daha sonra Bursaspor U21 Takımı'nı çalıştıran Tahsin Tam, ardından 2010 yılından itibaren Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe ve Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tam, en son 2. Lig'de Bodrumspor'u yaklaşık 1,5 sezon çalıştırdı. Tahsin Tam'ın teknik ekibinde Coşkun Eminoğlu yardımcı antrenör, Naim Gürel kaleci antrenörü, Onur Baş performans, Murat Erdem de atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.


Karacabey Belediyespor'da Tahsin Tam dönemi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Spor Haberleri

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