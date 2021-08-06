Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam yuvada kaldı

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Ali Nizam ile anlaşmaya vardı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Ali Nizam ile anlaşmaya vardı.

TECO Karacabey Belediyespor, iç transferde futbolcularından Berk Ali Nizam ile bir yıl anlaşarak sözleşmesini uzattı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul Berk Ali Nizam, TECO Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek yaptığı açıklamada, "Geçen sene kadromuzda yer alan orta saha mevkiinde oynayan oyuncumuz Berk Ali Nizam ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı