Karacabey Belediyespor – Akhisarspor: 3-0
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Spor
STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Emre DemirelKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin, Ahmet, Denis, Berk (Dk.83 Berk), Bekir, Umut (Dk.70 Ömer Kuşan), Enes (Dk.60 Ömer Yıldız), Hamza (Dk.84 Enes Kayar), Kaan (Dk.
STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, Çağlar Demirkıran, Emre DemirelKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin, Ahmet, Denis, Berk (Dk.83 Berk), Bekir, Umut (Dk.70 Ömer Kuşan), Enes (Dk.60 Ömer Yıldız ), Hamza (Dk.84 Enes Kayar), Kaan (Dk.84 Berke), Sadık, MuhammedAKHİSARSPOR: Kurtuluş, Hüseyin, Anıl, Kerem, Bünyamin, Üstün, Kutay, Okan, Mehmet Sıddık, Oğuz, MehmetGOLLER: Dk.13 Enes Karakuş, Dk.19 Berk, Dk.88 Ömer Yıldız ( Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Kaan, Enes Kayar (Karacabey Belediyespor) – Recep (Akhisarspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.13'üncü dakikada Bekir'in kullandığı korner vuruşunda kaleci Halil'in boşa çıkması sonucunda topla buluşan Enes kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.19'uncu dakikada Umut'un yaptığı ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Berk'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.35'inci dakikada Umut'un kullandığı serbest vuruşta Bertuğ kale önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.65'inci dakikada Ahmet'in ortasında Ömer Yıldız müsait pozisyonda olmasına rağmen topa dokunamayınca takımını mutlak golden etti.88'inci dakikada Ömer Kuşan'ın ortasında Ömer Yıldız topu kafayla filelerle buluşturdu: 3-0.Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.- Bursa