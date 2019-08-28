Karabükspor'dan iki futbolcu, U19 Milli Takımı'na davet edildi

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Cihan Aydın, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

28.08.2019 17:19
Karabükspor'dan iki futbolcu, U19 Milli Takımı'na davet edildi

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Cihan Aydın, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.


U19 Milli Futbol Takımı'nın 6-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Letonya'da oynayacağı U19 Federasyon Kupası müsabakalarının aday kadrosuna 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karademir Karabükspor'dan Fatih Tultak ve Cihan Aydın da davet edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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