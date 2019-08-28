Karabükspor'dan iki futbolcu, U19 Milli Takımı'na davet edildi
Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Cihan Aydın, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Kardemir Karabükspor'da forma giyen Fatih Tultak ve Cihan Aydın, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
U19 Milli Futbol Takımı'nın 6-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Letonya'da oynayacağı U19 Federasyon Kupası müsabakalarının aday kadrosuna 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karademir Karabükspor'dan Fatih Tultak ve Cihan Aydın da davet edildi. - KARABÜK