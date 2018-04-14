Karabük Tso Seçimleri Tamamlandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 17: 00 itibariyle tamamlandı. Yapılan seçimle 10 ayrı meslek grubundan 23 meclis üyesi seçildi. Bin 194 üyeden 726'sı oy kullanırken, 25 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan oylama sonucu meclis üyeleri ise şu şekilde oluştu; 1. meslek grubundan Levent Biçer ve Kamil Ünal seçilirken, 1. meslek grubunda Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Erdal Cinkavuk ise rakiplerinin aldığı 38 oy karşılığında 27 oy alarak meclis dışında kaldı.

Haddehaneciler olarak adlandırılan 2. meslek grubunda ise tek liste ile TSO Başkan adayı olan Mehmet Mescier ile Erhallar D.Ç. adına Fatih Ustaoğlu meclis üyesi oldu.

3. meslek grubu olan demir tüccarlarında ise yine tek liste ile Hüseyin Yalçın ve Emre Akyüz Karabük TSO meclisine girdiler. 3 ayrı grubun yarıştığı İnşaatçıların bulunduğu 4. meslek grubunda Erhan Eren, Adnan Çebi ve Salih Yılmaz seçilirken, 5. meslek grubunda Cemal Dereli, Osman Nuri Sürmen ve Erol Karadeniz, 6. meslek grubunda Mehmet Yeşiloğlu ve Aydın Derebaşı,

7. meslek grubunda Sezgin Dıravacı ile Hakan Şentürk, 8. meslek grubunda Ahmet Çoşar ve Savaş Şenay, 9. meslek grubunda ise Nurhan Barışkan, Seyfettin Başkaya ve Murat Sönmez seçildi. Son meslek grubu olan kooperatifçilerin yer aldığı 10. grupta ise Muhammet Aydın ve Yaver Aydın yeni meclis üyesi oldular.

Meclis üyelerinin belirlenmesi ile birlikte 23 meclis üyesi önümüzdeki hafta yapılacak ilk meclis toplantısında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerini, Yönetim Kurulu Başkanını ve Meclis Başkanını seçecek.

21 Nisan'da yapılacak olan ve tek aday ile Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimine gidilmesi beklenen Karabük TSO'da işadamı Mehmet Mescier'in başkanlığına kesin gözü ile bakılıyor. - KARABÜK