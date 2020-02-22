Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı
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Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı

Karabük'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

22.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:56
Karabük'te tırın dorsesinden düşen demirler trafiği aksattı

'te bir tırın dorsesinden yola düşen demirler, ulaşımın aksamasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Satılmış Ç. idaresindeki 78 BL 665 plakalı tır, Kardemir Kavşağı'ndan dönmeye çalıştığı sırada, dorsesindeki demirler yola saçıldı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tırdan düşen demirler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, iş makinesiyle demirlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüye 2 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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