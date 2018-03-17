Karabük'te Dış Ticarette Devlet Teşvikleri Anlatıldı

Karabük'te faaliyet gösteren ihracatçı firma temsilcilerine, dış ticarette devlet teşvikleri hakkında bilgi verildi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, beraberinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar'dan kentte faaliyet gösteren firmalar, yatırım alanları, iş potansiyeli ve organize sanayi bölgeleri hakkında bilgiler alan Bal, verilen teşvikleri anlattı.

Bal, Ağar ve beraberindeki heyet daha sonra Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve ihracat yapan diğer firmaları ziyaret etti.