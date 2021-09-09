Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi
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Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi

Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 45 işçi, noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte belli oldu.

Karabük Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 45 işçi, noter huzurunda gerçekleşen çekilişle birlikte belli oldu.

İŞ-KUR - Karabük Belediyesi iş birliğinde Park, Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 personel için kura çekimi yapıldı. Nikah ve Konferans Salonunda 4. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, belediye personel yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, birime alınacak 45 işçi için toplam 76 kişinin başvurduğunu belirterek, "İŞ-KUR tarafından yapılan ön incelemelerde kuraya girebilecek başvuru sayısı 56. Bu arkadaşlarımızın arasından 45 tanesinin kurasının 4. Noter huzurunda çekeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından 45'i asil 11'i yedek olmak üzere toplam 56 kişi çekilen kura ile belirlendi. - KARABÜK

Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi
Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi
Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi
Karabük Belediyesine alınacak 45 personel belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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