Karabağ Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-26 sezonunda yeni formatıyla başlıyor. Turnuvada bu sezon lig usulü sistem ilk kez uygulanacak. 36 takımın mücadele edeceği bu formatta her ekip 8 maç oynayacak. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasındaki ekipler play-off oynayacak. İlk 24'e giremeyen takımlar ise turnuvaya veda edecek.

GALATASARAY ALMANYA'DA

Türkiye'yi tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

16 Eylül Salı

• 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

• 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

• 22.00 Juventus - Borussia Dortmund

• 22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

• 22.00 Benfica - Karabağ

• 22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

• 19.45 Olympiakos - Pafos

• 19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

• 22.00 Ajax - Inter

• 22.00 Bayern Münih - Chelsea

• 22.00 Liverpool - Atletico Madrid

• 22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

• 19.45 Club Brugge - Monaco

• 19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

• 22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

• 22.00 Manchester City - Napoli

• 22.00 Newcastle United - Barcelona

• 22.00 Sporting Lizbon - Kairat

BENFICA-KARABAĞ MAÇI DETAYLARI

• Maç Günü : 16 Eylül Salı

• Maç Saati : 22.00

• Stadyum : Estádio da Luz (Lizbon)

Benfica ile Karabağ arasındaki karşılaşma, İçtimai TV ve tabii Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

• İçtimai TV: Azerspace 46E uydusu, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

• tabii Spor: Turkcell TV+ 75. kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.