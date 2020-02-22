Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir-Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Mudurnu'dan Nallıhan'a, Göynük-Nallıhan yolu üzerinden sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.