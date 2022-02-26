Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı ve 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 73. dakikada(p) Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada(p) Fajr'den geldi. Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Kara Kartal, ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

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