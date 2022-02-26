Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Batshuayi'nin attığı golle yıldızlaştığı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, ligde 8 maçtır yenilmiyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı ve 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 73. dakikada(p) Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada(p) Fajr'den geldi. Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Kara Kartal, ligde maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

Kara Kartal'ın bileği bükülmüyor! Beşiktaş, Sivas karşısında seriyi bozmadı

Haberler.com - Spor

Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title