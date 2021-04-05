Kaptanlar Muslera ve Arda, Hatay yenilgisi sonrası takım arkadaşlarına esti gürledi
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Kaptanlar Muslera ve Arda, Hatay yenilgisi sonrası takım arkadaşlarına esti gürledi

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Dünkü idmanda kaptanlar Muslera ve Arda Turan, takım arkadaşlarına Hatay yenilgisi üzerine bir konuşma yaptı. Kaptanlar, "Biz Galatasaray'ız. Böyle oynamaya hakkımız yok. Kaybedeceksek de savaşarak kaybedeceğiz. Kalan 9 maçımızı da kazanmamız gerek. Taraftalarımız için bunu yapmalıyız" dediler.

Süper Lig'de Milli ara öncesinde sahasında Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, Hatayspor deplasmanından da 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste gelen iki yenilgi sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Sarı-Kırmızılılar'da dün yapılan idman sırasında hem teknik heyetin hem oyuncuların moralinin bir hayli bozuk olduğu bildirildi.

Kaptanlar Muslera ve Arda, Hatay yenilgisi sonrası takım arkadaşlarına esti gürledi

KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ ZİRVE

Hafta içini BAY geçecek olan ve hafta sonunda Karagümrük'le karşılaşacak Cim Bom'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan'ın, takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğini belirten ikilinin, "Biz Galatasaray'ız. Böyle oynamaya asla hakkımız yok. Maçı kaybetsek bile, savaşarak kaybetmeliyiz" dedikleri öğrenildi.

"BAŞKA LÜKSÜMÜZ YOK"

Arda ve Muslera'nın konuşmalarının devamında ise "Artık başka bir kayıp yaşama lüksümüz yok. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Sahada her zamankinden çok daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Ligde artık 9 maçımız kaldı. Şampiyonluk yarışının içerisinde kalmak istiyorsak, hepsini kazanmamız şart. Bu hedefimizi ilk başta camiamız ve bize sonuna kadar destek veren; aldığımız kötü sonuçlarla çok üzdüğümüz taraftarlarımızı mutlu etmek için yapmalıyız" dedikleri öğrenildi.

Kaptanlar Muslera ve Arda, Hatay yenilgisi sonrası takım arkadaşlarına esti gürledi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:28:59. #1.16#
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