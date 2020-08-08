Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı (2)
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Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı (2)
08.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:24

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, 8 Ağustos 2020 tarihinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: DHA

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