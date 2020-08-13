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Kapıçayı Barajı son aşamaya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçayı Barajında çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını, taban betonlama ve sular altında kalacak Elmalı-Finike yolu ile içme suyu şebekesinin deplase çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Kapıçayı Barajı son aşamaya geldi
13.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:55

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kapıçayı Barajında çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını, taban betonlama ve sular altında kalacak Elmalı-Finike yolu ile içme suyu şebekesinin deplase çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Atay Uslu, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Emin Madenci, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike Yalnız Mahallesinde yapımı devam eden Kapıçay Barajı'na inceleme gezisi düzenledi. Heyeti karşılayan şantiye şefi ve mühendisleri baraj inşaatı hakkında bilgi aktardılar ve 6 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan barajın yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacağını anlattılar. TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, baraj ve sulama projeleri ile tarımsal üretimi ve beraberinde çiftçimizin kazançlarını arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Antalya'nın çok verimli toprakları ile yaşam kaynağı suyun buluşturulması çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Antalya Milletvekili Atay Uslu "Dünyanın en güzel portakalı Finike'de yetişiyor. Finike portakalını ve Finike Ovasını sulayabilmek için, baraj inşaatımız devam ediyor. Artık sona yaklaşılan baraj inşaatında işler hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an şantiyede yüze yakın işçi ve iş makineleriyle çalışılıyor. Son aşamadayız, % 80'ler seviyesindeyiz. Taban betonlama ve sular altında kalacak Elmalı-Finike yolunun ve içme suyu şebekesinin deplase çalışmaları devam ediyor. " dedi.

Önümüzdeki yıl baraj inşaatı tamamlanıp su tutmaya başlayacağını hatırlatan Atay Uslu, baraj tamamlandığında 85 milyonluk bir yatırım ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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