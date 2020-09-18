Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
18.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:21

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 472,50 472,70 474,00 474,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.114,00 3.135,00 3.124,00 3.145,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 431,00 436,00 432,00 436,00
Lira(Tam) Ziynet 3.043,00 3.063,00 3.053,00 3.073,00
Yarım Ziynet 1.522,00 1.532,00 1.526,00 1.536,00
Çeyrek Ziynet 761,00 766,00 763,00 768,00

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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