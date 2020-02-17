Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

17.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:16
Kapalıçarşı'da altın

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,00 308,20 307,60 307,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.030,00 2.051,00 2.027,00 2.048,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 281,00 285,00 280,50 284,50
Lira(Tam) Ziynet 1.984,00 2.004,00 1.981,00 2.001,00
Yarım Ziynet 992,00 1002,00 991,00 1001,00
Çeyrek Ziynet 496,00 501,00 495,00 500,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler