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Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor

Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
08.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:48

AVM'ler kademeli olarak açılmaya hazırlanırken, Levent'te bulunan Kanyon AVM açılış için kararını verdi. Eczacıbaşı'nın yüzde 50 ortak olduğu AVM, 11 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak. 11 Mayıs'ta açılmayacak olan AVM'ler ise en geç 1 Haziran'da açılmış olacak.

Eczacıbaşı İlaç yüzde 50 ortak olduğu ve 20 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Kanyon AVM'nin 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Kanyon AVM'nin 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir" denildi.

TÜM KİRACILAR EN GEÇ 1 HAZİRAN'DA FAALİYETE BAŞLAYACAK

Açıklamada ayrıca, Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran'a kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği de ifade edildi.

AKBATI, AKASYA VE İSTİNYE PARK 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Geçen hafta Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinin açılış tarihinin 1 Haziran 2020 olarak belirlendiği duyurulmuştu. Sarıyer'deki İstinye Park'ın da 1 Haziran'da açılacağı duyuruldu.

Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor

Ekonomi Manşet

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