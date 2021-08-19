Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştı
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Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştı

Kansere yakalanan antrenör futbolcularıyla vedalaştı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Spor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Vefa Spor Kulübü antrenörü Faruk Demir, daha önceden yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesi üzerine sporcularıyla duygusal bir vedalaşmanın ardından tedavi sürecini yeniden başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Vefa Spor Kulübü antrenörü Faruk Demir, daha önceden yendiği lenf kanserinin yeniden nüksetmesi üzerine sporcularıyla duygusal bir vedalaşmanın ardından tedavi sürecini yeniden başlattı. 

Körfez Vefa Spor Kulübü'nde genç futbolcu adaylarını geleceğe hazırlayan antrenör Faruk Demir yakalandığı Lenf kanserini yenmeyi başardıktan sonra hastalığı yeniden nüksetti. Demir bunun üzerine futbolcularıyla vedalaşmak zorunda kaldı.

Yorucu ve yoğun bir tedavi süreci olması nedeniyle hastalık aşamasında futbolcularıyla ilgilenemeyeceği belirten Demir, "Sporu ve sporcuları çok seviyorum. Bu ayrılığın beni üzdüğünü söylemek istiyorum. En kısa zamanda sağlığıma kavuşup geri dönmeyi amaçlıyorum." dedi. Tedavi için vedalaşan hocalarını hüzünle ve gözyaşları içerisinde dinleyen genç sporcular, Faruk Demir'in iyileşip dönmesi için dua edeceklerini ve biran önce aralarında görmek istediklerini söylediler. Körfez Vefa SK Kulüp Başkanı Muhammed Emin Kılıç, "Hocamız bir kez bu hastalığı yendi, yine başaracak ve aramıza dönecektir" dedi.

Faruk Demir' en az 2 aylık yoğun tedavi sürecinde ise yokluğunda genç sporcuları yardımcı antrenörler çalıştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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