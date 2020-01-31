Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer'den güzel haber: 2. kez ilik nakli olacağım, dua edin
Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Korkmaz, sosyal medya hesabından ikinci kez ilik nakli olacağını duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Sosyal medya hesabından kemoterapi aldığı dönemden bir fotoğraf paylaşan güzel sunucu, ikinci kez ilik nakli olacağını söyleyerek "Dualarınızı, enerjinizi bekliyorum" dedi.
"GÜCÜNÜZE İHTİYACIM VAR"
Dilay Kemer, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm…Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."
"SON DÖNEMEÇTE BİTECEK, SAĞLIKLI ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKSİN"
Dilay Kemer'in paylaşımına birçok meslektaşından da güzel yorumlar yağdı. Kanal D ekranlarında magazin programı sunan Dilay Korkmaz, Kemer'in paylaşımına "Kara şimşek çok iyi olacaksın bu kadar savaştın artık son dönemeçte bitecek ve sağlıklı bir şekilde geri döneceksin.. Senin gücüne hepimiz çok güveniyoruz" yorumunu yaptı.
DİLAY KEMER KİMDİR?
1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV'de spikerlik yaptı. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. 2014 yılının Ekim ayında sarı lacivertli kulüpte görev yapmaya başlayan Kemer, haber bülteni ve program sunuculuğu yaptı. Güzel sunucu, bir süredir kan kanseri tedavisi görüyor.
Haber Videosu: Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer'den güzel haber 2. kez ilik nakli olacağım, dua edin
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sana ve bütün hastalara allah şifa versin. . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi bu kadın için yok namaz kılmıyor yok açık saçık namaz kılmıyor başı sıkışınca hemen aklına dua geliyor diyenler bu kadın böyle evet ama yarın hidayet ALLAH''tan değil mi bakarsın tam itikatlı bir mümin oldu, ya siz çok mu dindarsınız yarın imansız ölmeyeceğin ne belli, rabbim şafi ismi hürmetine şifa versin hidayet nasip etsin içinde var olan o imanı artırsın çünkü bu kadın bir müslüman inşallah ALLAH iki iyiliği birden verirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah şifa versin bende aynı hastalıktan muzdaribim ama benim yaşım 60, Rabbim Yüce Allah çocuklarımıza ve gençlerimize gani gani şifa versin inşAllah onlar hayatın daha çok başında . . ((Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin.Yayından Kaldır
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Sakaryalı hatun göğüslerine kadar meydanda olan birinin kalbini açıp bakmaya gerek varmı ?Peyganber Efendimiz (s. a. v) ''in o hadisi bunlar için o dönemde kadınlar değil bu şekilde dolaşmak seslerini dahi kapı ardından bir erkeğe farklı duyururlarmış ama sizler bunu anlayamazsınız çünkü dini bile kendinize uydurmaya çalışıyorsunuz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Însanları,yargılamak sizlere düşmedi.5 Yayından Kaldır
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CENAB I MEVLAM bu mübarek günde acil şifalar nasip eylesin. geçmiş olsun. tüm hastalarımıza da İNŞALLAH. . . . . . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kendisi acaba sağlığında kendini kainatı yaradanın huzuruna gidipte elllerini açıp hiç dua etmişmi ?Sıkışınca hemen dua edin can tatlıdır ama unutmayalımki o can hepimize emanettir Allah seni günde beş vakit huzuruna çağırıyor o zaman onu hatırlamayanlar yatağa düşünce hatırlamaya başlıyorlar umarım bu hastalığı onun kurtuluşa vesile olur geçmiş olsun.Cevap Yaz 3 13 Yayından Kaldır
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Onu Allah bilir bunu düşünmek sana düşmez. sen dua edeceksen edersin boş yorum yapmayacaksın acaba demeyeceksin. Allah şifa versin Dilay hanımada sanada4 Yayından Kaldır
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Ula Ahmet , iyi ki senden para istemiyor ! Ya arkadaş kızcağız altı, üstü bir iyi dilekte bulunmanızı istiyor . onu isterken de boğazına yapışmıyor . Verme arkadaş . Al duan senin olsun . Aboooo , pinti AHMET (!) Allah şifa versin kardeşim5 Yayından Kaldır