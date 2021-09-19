Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan paylaşımı - Haberler Spor
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Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan paylaşımı

Haberler.com - Haberler | Spor

Atalanta'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Merih Demiral, dün Salernita deplasmanında hepimizi korkuttu. Başına dirsek darbesi alan Merih, kanlar içinde yerde kaldı. Merih, o haliyle hakeme itiraz etti ama gördüğü tepki bambaşka oldu. Maçın hakemi Paolo Valeri, Merih'e itirazından dolayı sarı kart verdi. Milli futbolcumuz o hakeme sosyal medyada isyan etti.

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, sarı kartla cezalandırıldı.

KAŞINA DİKİŞ ATILDI

Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme isyan etti

"BUNDAN SARI KART GÖRDÜM"

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan paylaşımı
Haberler.com - Spor Haberleri
Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı

Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı
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Haber: Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan paylaşımı - Haberler Spor
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