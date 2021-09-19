Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan paylaşımı

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, sarı kartla cezalandırıldı.

KAŞINA DİKİŞ ATILDI

Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

"BUNDAN SARI KART GÖRDÜM"

Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

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