Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi - Haberler Spor
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Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten sarı-lacivertliler, milli araya ligin zirvesinde girdi.

Geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u deviren Fenerbahçe, bu hafta da Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'ndan eli boş gönderdi. Sarı-lacivertliler, konuk ekibi 2-1 mağlup etti ve liderliğini perçinledi.

BERISHA SİFTAH YAPTI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada Mergim Berisha'yla 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Alman futbolcunun, sarı-lacivertli forma altında attığı ilk gol oldu. Kanarya golün ardından tempoyu düşürse de hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı. Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ise Luiz Gustavo sahneye çıktı. Olympiakos maçında taraftarın ıslıkladığı Brezilyalı futbolcu, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise 53. dakikada Travnik'ten geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, milli araya lider girdi.

Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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