Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı Kanal İstanbul 72 Saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başlıyor Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı.

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı

Kanal İstanbul 72 Saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başlıyor

İSTANBUL - Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açılış için Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu.

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu. Şantiye alanında 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Tören öncesi alanda hazırlıklar da hızla sürüyor. Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak