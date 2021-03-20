Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi

İBB Başkanı İmamoğlu ve muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi. Eklenen madde ile birlikte Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi.

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a geçici madde eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve başta CHP olmak üzere muhalefetin karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi'ne de devlet garantisi verildi.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TARAF OLABİLİR"

Kanuna eklenen maddede, "15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 11/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir" ifadeleri kullanıldı.