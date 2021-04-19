Kanal İstanbul'la ilgili eski cümleleri hatırlatılan Ali Babacan, sözlerine açıklık getirdi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 2014 yılında Kanal İstanbul projesiyle ilgili kullandığı 'Gerçekçi proje' sözlerine açıklık getirdi. Babacan, "2014'de yerel seçimlere giderken başladı bu iş. Çılgın proje olarak ortaya atılmıştı. Bu projeye biz kategorik olarak karşı değiliz dedik. Ama şu anda bu şartların hiçbirisi yerine gelmiş değil" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

Bir seyircinin sorduğu soruyu Ali Babacan'a yönelten Fatih Altaylı, "Kanal İstanbul meselesi açıldığında Başbakan Yardımcısı Babacan, dönemin Başbakanı Erdoğan 2011'de seçim vaadi olarak açıkladığı çılgın proje Kanal İstanbul için 'Çok mu çılgın acaba. Olur mu olmaz mı diye uzun uzun düşündük. Gerçekçi olduğuna karar verdik' demişsiniz 2014'te" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ŞARTLARIN HİÇBİRİ YERİNE GETİRİLMEDİ"

Babacan, "2014'de yerel seçimlere giderken başladı bu iş. Çılgın proje olarak ortaya atılmıştı. En önemli argüman İstanbul'un petrolün, doğalgazın geçmesinde risk var, dolayısıyla alternatif bir yer açalım. O dönem bütün etki analizlerin yapılması lazımdı. Böyle bir projeyi aradan geçmiş 7 yıl hala ortada bir şey yoksa, istedikleri raporların kurumlardan gelmemesi. Israrla, inatla bu projeyi yapacağım deyip, arkasından bütün riskler derken sıkıntı büyük. Bu projeye biz kategorik olarak karşı değiliz dedik. Yeterince analiz edildikten sonra her şeyi ile herkesin içine siniyorsa, güvenlik, deprem açısından önlemler alınmışsa tamam. Ama şu anda bu şartların hiçbirisi yerine gelmiş değil" yanıtını verdi.

"SONRADAN FARKINA VARDIK"

Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi projeleri eleştiren Babacan'a Altaylı, "Bu ihalelerin bir kısmında, özellikle en büyüklerinde, siz Kabine'deydiniz. Havalimanı ihalesinde de bildiğim kadarıyla Kabine'deydiniz. Bunlara o zaman neden bir itirazınız ya da suç duyurunuz olmadı?" sorusunu sordu. Babacan, "Havalimanında sanmıyorum. O sonraki dönemdeydi sanırım. Çok emin değilim yani. Biz neyin ne olduğunun farkına sonradan vardık" dedi.