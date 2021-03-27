Kanada Teknik Direktörü Herdman'dan Larin'e övgü: Yırtıcı bir hayvan gibi

Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman ile takım kaptanı Atiba Hutchinson, Bermuda karşısında hat-trick yapan Cyle Larin için açıklamalarda bulundu. John Herdman, Larin'in yeteneklerine hayran olduğunu ve onu yırtıcı bir hayvana benzettiğini söyledi. Kaptan Atiba da, Larin'in gelişiminden söz etti.

Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle bambaşka bir boyuta geçen Kanadalı forvet Cyle Larin, ülkesinde de patlamasını sürdürüyor. Bermuda karşısında hat-trick yapan yetenekli forvet oyuncusu için Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü, övgü dolu sözler kullandı.

ONU ALMAMIZIN NEDENİ BUYDU

Larin'in yeteneklerine hayran olduğunu belirten Herdman, "Larin, yırtıcı bir hayvan gibi. Onun bu yeteneği var. Onu kadroya almamızın nedeni de bu. Önceden sadece en uçta yaşamaya çalışıyordu, şimdi bu tartışmanın dışına çıktı" diye konuştu.

OYUNUNDA CİDDİ BİR GELİŞME VAR

Larin'in Beşiktaş'a gelmesine öncülük eden kaptan Atiba da, "Oyununda ciddi bir gelişme var ve bu da kendisini geliştirmesini sağladı. Sadece attığı gollerle değil, iş etiği, oyunu anlama tarzı, oyuna bakışı değişti. Artık daha derli toplu bir oyuncu. Takıma çok faydası olur" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta bu sezon 34 maça çıkan 25 yaşındaki Larin, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.